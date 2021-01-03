Командующий войсками ЦВО поздравил детский дом в Екатеринбурге

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин поздравил детей и администрацию детского дома-интерната с наступившим Новым годом в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО в воскресенье, 3 января.

Отмечается, что вместе с командующим детей поздравила группа офицеров управления военно-политической работы, артисты ансамбля дома офицеров ЦВО и Екатеринбурга. Лапин пожелал детям исполнения самых сокровенных желаний в новом году, а также счастья и вручил 100 наборов сладких подарков, детские книги и провели праздничную программу.

1 января сообщалось, что военнослужащие разведывательного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) поздравили с Новым годом фронтовика-разведчика Николая Спиридоновича Власова.