Аллею в память о героях авиации открыли на военном аэродроме в Екатеринбурге

Аллею «Российской славы» в память о летчиках — Героях Советского Союза открыли на территории отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО в воскресенье, 3 января.

Отмечается, что в рамках церемонии состоялось торжественное открытие бюстов трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Кожедуба, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Георгия Речкалова и первооткрывателя эры реактивных летательных аппаратов, выдающегося летчика-испытателя, Героя Советского Союза Георгия Бахчиванжи.

Также в пресс-службе сообщили о планах: с каждым годом аллея будет пополняться бюстами других героев авиации. В торжественной церемонии приняли участие представители ветеранских организаций, командования армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО.

В конце октября 2020 года в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел на улицах Санкт-Петербурга появилась «Аллея славы».

Власти разместили на улицах города баннеры с портретами шести исторических личностей, внесших вклад в создание и становление полиции в стране, и портреты 23 действующих сотрудников органов внутренних дел, проявивших мужество и отвагу на службе.