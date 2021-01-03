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Запрет на въезд в Саудовскую Аравию из-за нового штамма COVID-19 сняли

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Запрет на въезд в Саудовскую Аравию из-за «британского» штамма коронавируса отменяется в воскресенье, 3 января. Об этом сообщает Saudi Press Agency со ссылкой на представителя МВД королевства.

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При этом пассажиры, не имеющие саудовского гражданства, должны до приезда в страну провести не менее двух недель вне Великобритании, ЮАР и других государств, где зафиксировано распространение новой мутации COVID-19. Также прибывающие обязаны предоставить результаты ПЦР-теста, которые подтвердят отсутствие заболевания.

Уже в самом королевстве приехавшие из-за границы должны провести в самоизоляции от 3 до 14 дней.

20 декабря власти Саудовской Аравии приняли решение приоcтановить авиасообщение с Великобританией из-за мутации нового коронавируса. Кроме того, временно был закрыт въезд в страну через сухопутные переходы и морские порты.

21 декабря, авиасообщение с Великобританией помимо Саудовской Аравии приостановили 35 стран. В их число вошли: Россия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Израиль, Франция, Кувейт, Оман, Румыния, Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Швейция, Швейцария, Эстония, Португалия, Испания, Хорватия, Польша, Турция, Канада, Гонконг, Дания, Норвегия, Иран, Финляндия, Аргентина, Чили, Колумбия, Марокко, Мальта и Индия.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили новый, мутировавший вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны.

19 декабря премьер-министр страны Борис Джонсон рассказал, что выявленный на юге Великобритании новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 более заразен. По словам политика, первоначальные признаки распространения нового варианта вируса указывают на то, что он на 70% более заразен, нежели первоначальный штамм.

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