Врачи советуют после парилки не прыгать в сугроб и не пить алкоголь

В новогодние праздники россияне любят ходить баню. К каким последствиям может привести употребление там алкоголя и каких правил нужно придерживаться в бане, рассказали врачи в воскресенье, 3 января, в интервью «РИА Новости».

Медики предупреждают: посещение парилки — это в первую очередь нагрузка для организма, и чтобы выдержать ее без неприятных последствий, нужно соблюдать ряд правил.

По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрея Тяжельникова, посещение бани практически никому не противопоказано. Но для парной, где температура пара достигает 100 и более градусов, имеется довольно много противопоказаний.

От банных процедур стоит воздержаться людям с повышенным артериальным давлением, заболеваниями кожных покровов, онкологией, с нарушениями психической и нервной системы и любыми воспалительными процессами в организме. Также Тяжельников призвал пожилых людей не посещать баню в одиночку. Лучше воздержаться от парилки беременным женщинам, людям с простудными заболеваниями в острой форме, особенно при наличии температуры.

«Происходит не только глубокое очищение кожи, но и, в целом, детокс всего организма. Баня прогревает, расслабляет мышцы и тонизирует основные системы жизнеобеспечения, тренирует сосуды, позитивно влияет на нервную систему. Расслабление и релакс улучшают психологическое состояние», — отметил он.

Зимой специалист советует прогреваться постепенно. Подольше посидеть в предбаннике, в первый раз заходить в парную совсем на короткий период и увеличивать время постепенно.

Также не следует также резко выходить из парилки на мороз. Традиционные прыжки в сугробы подойдут только закаленным и уверенным в своем здоровье люди, так как стресс от разницы температур может вызвать сердечный приступ.

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы и Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн отметил, что баня в связи с высокими температурами несовместима ни с какими другими воздействиями на организм.

«Это не может быть алкоголь, какая-то обильная еда, большие физические нагрузки… Баня несовместима ни с чем. Она, как первая любовь, не терпит конкуренции», — шутливо подметил он.

Более того, до посещения бани об алкоголе тоже придется на время забыть, подчеркнул эксперт. По его мнению, должно пройти как минимум три дня после употребления алкоголя, чтобы идти в баню.

По мнению главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, перед посещением бани нельзя наедаться и употреблять тяжелую и жирную пищу. При этом не следует посещать парную натощак, за час до мероприятия можно сделать небольшой перекус.