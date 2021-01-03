Пожарные на Камчатке эвакуировали восемь человек из горящей квартиры

Сотрудники МЧС эвакуировали восемь человек из горящей квартиры четырехэтажного дома в Петропавловске-Камчатском. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает пресс-служба управления ведомства по Камчатскому краю.

Отмечается, что возгорание произошло в доме на проспекте 50-летия Октября. Большинство жильцов смогли покинуть здание самостоятельно, однако восемь человек оказались отрезаны от путей эвакуации дымом.

«Огнеборцы с помощью трехколенной лестницы эвакуировали троих жильцов. Затем, применив индивидуальные спасательные устройства, они вывели пятерых человек на свежий воздух», — говорится в сообщении.

На месте пожара работали 24 человека на четырех единицах техники. В результате происшествия пострадала одна квартира. Кроме того, из-за прорыва трубопровода оказалось затоплено помещение магазина, расположенного этажом ниже. Причина возгорания устанавливается.

Ранее, 30 декабря, сообщалось, что сотрудники МЧС спасли пять человек на пожаре в жилом доме в Магадане.