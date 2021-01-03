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Немецкий депутат назвал самоубийством для ФРГ отказ от «Северного потока — 2»

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Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что возможный отказ от российского проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» в условиях постепенного закрытия атомных электростанций в Германии является «самоубийством» и «абсурдом». Такое мнение он высказал в беседе с телеканалом «360».

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Парламентарий подчеркнул, что решение о закрытии АЭС в Германии приняли на фоне «зеленой истерии».

«Отказ от «Северного потока — 2» — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. «Северный поток — 2» не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим?» — пояснил Гердт.

Ранее Гердт в разговоре с «РИА Новости» выразил уверенность, что газопровод достроят вне зависимости от реакции старой или новой администрации США.

«Какая бы ситуация ни была в Америке, одно их всех объединяет — это огромнейшее нежелание, чтобы отношения между Россией и Германией были налажены, имели конструктивный характер», — отметил парламентарий.

По мнению политика, из-за ситуации на энергетическом рынке у правительства ФРГ сейчас «нет другого выхода», кроме как поддержать российский проект. Он подчеркнул, что вопрос о доведении строительства до конца станет «серьезной проверкой» суверенности решений Берлина.

17 декабря в Вашингтоне заявили, что прoдолжат ввoдить ограничения против «Сeверного потoка — 2» и надеются помешать его реализации. Зaместитель пoмощника гoссекретаря США по дeлам Еврoпы и Еврaзии Кристoфер Рoбинсон посчитал такую меру залогом для налаживания отношений между США и Россией в будущем.

В Кремле назвали санкции против «Северного потока — 2» неприкрытой рейдерской атакой и отметили, что даже несмотря на них, удается продолжать методичную работу и «приближаться к финализации этого проекта».

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.

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