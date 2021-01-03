Освобожденные моряки рассказали о жутких условиях содержания в Ливии

Вернувшиеся из Ливии, где они находились под арестом, российские моряки рассказали журналистам в воскресенье, 3 января, об ужасных условиях, в которых их содержали.

«Одну ночь мы 12 часов были связаны, обездвижены. Нас заставляли, чтобы мы постоянно находились в одной позе», — приводит слова одного из членов экипажа, Виктора Бодряги «РИА Новости».

Он признался, что вплоть до посадки в самолет в Россию, моряки не знали, куда их везут.

Ранее в воскресенье самолет с освобожденными россиянами и гражданином Украины прибыл в московский аэропорт Шереметьево.

Как заявил член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич у россиян и украинца на прогулочной яхте закончилась солярка и они решили дозаправиться в Ливии, где их арестовали.

2 января Малькевич сообщил, что несколько недель назад группа россиян была похищена в Ливии, но при участии российских дипломатов вопрос об их возвращении был решен.

Позднее в тот же день министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Сияла заявил, что возвращающихся на родину граждан России в Ливии не похищали. Россияне заплыли в ливийские воды и были арестованы. Моряков удалось депортировать благодаря переговорам, который вел замглавы МИД РФ Михаил Богданов.