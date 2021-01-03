Tesla доставила покупателям в 2020-м рекордное число машин

Компания Tesla доставила покупателям в 2020 году рекордное число машин. Львиная доля пришлась на Model 3 и Model Y, сообщает телеканал «Известия». В минувшем году продали 55 тыс. более дорогих Model S и Model X. При этом компании не хватило 450 авто для выполнения плана. Илон Маск пообещал выгрузить 500 тыс. машин покупателям.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.