Регионы получат 90 млрд руб. на модернизацию медпомощи
Регионы получат 90 млрд рублей на модернизацию первичной медицинской помощи. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Экстренные службы получат новый автотранспорт, также запланирована замена врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает телеканал «Известия».
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.