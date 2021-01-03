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Регионы получат 90 млрд руб. на модернизацию медпомощи

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Регионы получат 90 млрд рублей на модернизацию первичной медицинской помощи. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Экстренные службы получат новый автотранспорт, также запланирована замена врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает телеканал «Известия».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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