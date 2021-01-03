Палата представителей США намерена изменить местоимения «он» и «она»

Больше никаких традиционных понятий. СМИ сообщили, что палата представителей США планирует поправки в регламент. Местоимения «он» и «она» могут заменить на гендерно-нейтральные, сообщает телеканал «Известия».

Вместо этого в документе появятся «член палаты», «делегат» и «постоянный представитель». Кроме того, хотят заменить и слова «мать» и «отец» — на просто «родитель».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.