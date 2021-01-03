Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от COVID

Во время вакцинации от COVID-19 у пациента не должно быть проявлений ОРВИ и обострений хронических заболеваний. Кроме того, не стоит злоупотреблять алкоголем и жирной пищей. Такую рекомендацию дал инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков.

Врач добавил, что три дня до и после прививки не стоит употреблять много алкоголя, но допустимо выпить пару бокалов. Также нужно быть осторожным с тяжелой пищей и фастфудом, передает РБК.



«Кроме того, нужно быть психологически готовым к прививке. Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова и он может потерять сознание», — отметил инфекционист.



Людям, предрасположенным к аллергическим реакциям, желательно за день до прививки и через день после принять антигистаминные препараты. Склонным к повышению температуры можно на ночь после вакцинации принять таблетку парацетамола, рекомендовал Тимаков.

После прививки необходимо полчаса подождать в медучреждении, чтобы убедиться, что немедленной острой реакции на нее не последует, отметил Чепурнов. Тимаков посоветовал на несколько недель до инъекции по возможности ограничить контакты, чтобы не заразиться COVID-19, пока формируется иммунитет.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала различия между вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», хотя, по ее словам, обе вакцины не вызывают серьезных побочных эффектов.

