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Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от COVID
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Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от COVID

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Во время вакцинации от COVID-19 у пациента не должно быть проявлений ОРВИ и обострений хронических заболеваний. Кроме того, не стоит злоупотреблять алкоголем и жирной пищей. Такую рекомендацию дал инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков.

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Врач добавил, что три дня до и после прививки не стоит употреблять много алкоголя, но допустимо выпить пару бокалов. Также нужно быть осторожным с тяжелой пищей и фастфудом, передает РБК.

«Кроме того, нужно быть психологически готовым к прививке. Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова и он может потерять сознание», — отметил инфекционист.

Людям, предрасположенным к аллергическим реакциям, желательно за день до прививки и через день после принять антигистаминные препараты. Склонным к повышению температуры можно на ночь после вакцинации принять таблетку парацетамола, рекомендовал Тимаков.

После прививки необходимо полчаса подождать в медучреждении, чтобы убедиться, что немедленной острой реакции на нее не последует, отметил Чепурнов. Тимаков посоветовал на несколько недель до инъекции по возможности ограничить контакты, чтобы не заразиться COVID-19, пока формируется иммунитет.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала различия между вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», хотя, по ее словам, обе вакцины не вызывают серьезных побочных эффектов.

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