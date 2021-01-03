Дороги на юге Сахалина открыли для автомобилистов после метели

Движение автомобилей по закрытой 1 января из-за метели дороге возобновлено на юге Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в воскресенье, 3 января.

В ведомстве уточнили, что движение для всех видов автотранспорта открыто на участке автодороги Невельск–Шебунино.

Отмечается, что теперь проезд по всем автодорогам области осуществляется без ограничений, передает «Интерфакс».

Как сообщалось, в пятницу из-за непогоды, плохой видимости и снежных заносов было закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог Огоньки–Невельск, Невельск–Холмск, Невельск–Шебунино. Движение по Невельск–Огоньки и Холмск–Невельск возобновилось 2 января.