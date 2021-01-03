Американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с COVID-19

Известный американский телеведущий Ларри Кинг в субботу, 2 января, отправлен в больницу. У него диагностировали COVID-19. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник, близкий к семье журналиста.

Как пояснил собеседник канала, в последние несколько лет Кинг имел множество проблем со здоровьем, «и с этим он тоже борется, он чемпион».

87-летний ведущий госпитализирован в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

В 2017 году телеведущий рассказал о борьбе с раком легких. В 1987 году он перенес серьезный сердечный приступ, и опухоль была обнаружена во время ежегодного обследования. В апреле 2019-го он перенес инфаркт, и ему сделали ангиопластику. Кроме того, в прошлом году он перенес инсульт.

В 2020 году двое детей Кинга умерли с разницей менее чем в месяц. Сын Энди скончался от сердечного приступа в июле, а дочь Чайя умерла от рака легких в августе.

С 1985 по 2010 год Кинг вел на CNN собственное шоу Larry King Live. Позднее он создал программу Larry King Now, которая выходит на Hulu и канале RT America. Кинг два раза удостаивался премии Пибоди, получил «Эмми», у него есть собственная звезда на «Аллее славы» в Голливуде.