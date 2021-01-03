Более 11 тыс. человек остаются без света из-за непогоды в Псковской области

Порядка 11,2 тыс. потребителей в Псковской области остаются без электричества из-за налипания мокрого снега на проводах. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

Отмечается, что без электроснабжения остается часть потребителей в 766 населенных пунктах Псковского, Печорского, Островского, Струго-Красненского и Себежского районов, около 11 200 человек.

По информации пресс-службы, в восстановительных работах задействовано 36 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 0,85 МВт.

«Температура наружного воздуха — 0 градусов. К аварийно-восстановительным работам привлечены 112 бригад (348 специалистов и 103 единицы спецтехники)», — говорится в сообщении.

В субботу днем после ночного снегопада без электричества остались около 16,2 тыс. жителей в 1 008 населенных пунктах Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов, а также 13 социально значимых объектов. Позже энергетики объявили о том, что они обеспечили энергоснабжение для всех социально значимых объектов региона.