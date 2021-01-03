Пятеро полицейских ранены на демонстрации в Иерусалиме

В ходе проходящей в субботу, 2 января, акции протеста в Иерусалиме пострадали как минимум пятеро правоохранителей. Об этом сообщила израильская полиция в своем Twitter.

По ее информации, на данный момент по меньшей мере пятеро защитников правопорядка получили ранения от камней и других предметов, которые в них кидали протестующие. 11 участников демонстрации.

В беспорядках участвуют сотни протестующих. На данный момент большинство протестующих покинули улицы, перекрытые дороги открыты для движения транспорта, отметили в полиции.

25 декабря правительство Израиля утвердило введение тотального карантина в стране, сообщило RT.