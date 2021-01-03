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Полиция в Иванове объявила о розыске пропавшей 13-летней девочки

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Полиция в Иванове объявила о поисках 13-летней девочки, которая ушла из дома 31 декабря и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области в субботу, 2 декабря.

По предварительной информации, девочка ушла из дома на прогулку около 14:30. На данный момент ее местонахождение неизвестно.

Полиция также опубликовала приметы пропавшей. Девочке на вид 14–15 лет, рост 152 см, красные волосы, голубые глаза и среднее телосложение, пишет РЕН ТВ.

Девочка отправилась на прогулку в короткой куртке без капюшона, темно-синей толстовке, серой шапке, сером шарфе, а также в черных джинсах и ботинках.

28 декабря шестилетний мальчик пропал в поселке Хелюля. Сообщалось, что ребенок очень активный и иногда прятался в заброшенных местах. В этот раз маме не удалось найти сына, после чего женщина обратилась в полицию. 30 декабря к поискам пропавшего в Сортавальском районе мальчика присоединились водолазы.

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