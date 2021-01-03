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Глава МИД Китая заявил о начале пандемии COVID из-за вспышек по миру

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Глава министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками по всему миру.

По его словам, Китай стал первой страной, которая сообщилa о случаях заболевания коронавирусом. Ван И подчеркнул, что страна стояла в «авангарде борьбы с дезинформацией, попыткaми политизации и стигматизaции».

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Также глава китайского МИДа заявил, что страна приняла меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации информации по неизвестному вируса сразу, как только заболевание поразило КНР, пишет «Федеральное агентство новостей».

31 декабря 2019 года китайские влaсти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стaл новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

76 дней Ухань оставался отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. На данный момент в городе нет ни одного зaболевшего COVID-19. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано 81 947 503 случаев заболевания и 1 808 041 летальный исход.

В конце ноября ученые из Китая предположили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 мог возникнуть в 2019 году в Индии. По мнению специалистов, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи.

В июле старший научный сотрудник Оксфордского центра доказательной медицины Том Джефферсон заявил, что коронавирус, скорее всего, не был создан в лабораториях китайского Уханя, а находился в природе задолго до своей активизации.

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