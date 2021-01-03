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Террористы «ан-Нусры» совершили 17 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

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Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совершили 17 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник в субботу, 2 января.

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По его словам, провинции Идлиб было совершено 10 обстрелов, в провинции Латакия – один обстрел, в провинции Хама – четыре обстрела, в провинции Алеппо – два обстрела.

Сытник добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

Он добавил, что продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо, а также в провинциях Ракка и Эль-Хасеке.

Ранее, 2 января, сообщалось, что взрыв прогремел на рынке в городе Рас эль-Айн сирийской провинции Эль-Хасеке. Взорвался заминированный автомобиль. В результате произошедшего есть пострадавшие и погибшие.

30 декабря автобус с мирными гражданами подвергся террористической атаке в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира.

Изначально сообщалось о 25 погибших мирных жителях и 13 раненых. Позже в сирийском наблюдательном центре по правам человека заявили об увеличении числа погибших до 30, а раненых — до 15.

На следующий день агентство Reuters со ссылкой на исламистское информагентство Amaq сообщило, что террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв автобуса. По данным исламистов, в результате атаки погибли 40 солдат сирийской армии, пострадали шестеро.

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