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Путин подписал указ о праздновании 100-летия Московской филармонии

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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении мероприятий по случаю празднования 100-летия Московской государственной академической филармонии в 2021-2022 годах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портал правовой информации.

Московской филармонии исполняется 100 лет в 2022 году. Отмечается, что организационный комитет по подготовке и проведению празднования будет утвержден в ближайшие три месяца. В этот же срок будет утвержден план мероприятий.

20 декабря Владимир Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки (СВР) в день ее 100-летия. Глава государства в ходе своего визита возложил цветы к монументу в честь российских разведчиков.

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