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Tesla в 2020 году доставила рекордное число автомобилей

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Американская компания Tesla не выполнила свой план на 2020 год по доставке покупателям электромобилей всего на 450 машин. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная в субботу, 2 января, на сайте автопроизводителя.

Всего за год компании удалось реализовать 499 550 машин. При этом в четвертом квартале 2020 года Tesla побила предыдущий рекорд, отгрузив более 180 тысяч электрокаров против 139 тыс.в третьем квартале.

В попытке достичь заявленного основателем компании Илоном Маском количества в полмиллиона в последние три дня прошлого года Tesla предлагала покупателям три месяца бесплатного использования функции полного автопилота. Обычно при покупке эта опция стоит $10 тыс.

Большая часть в 2020 пришлась на Model 3 и Model Y – в совокупности было доставлено 445,5 тысячи автомобилей этих моделей. Остальные 55 тыс. – это более дорогие Model S и Model X.

Ранее, 23 декабря, Маск рассказал, что в прошлом предлагал приобрести компанию главе Apple Тиму Куку, однако тот не проявил интереса.

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