На сайте госуслуг начали выдавать сертификат о вакцинации от коронавируса

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг с января. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в субботу, 2 января.

По его словам, пациент, который прошел вакцинацию, в личном кабинете на сайте госуслуг может получить сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса дистанционно.

Ранее 2 января в ходе рабочего визита в Тверскую область Мурашко сообщил, что более 800 тыс. жителей России сделали прививку от коронавируса. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря.

В конце декабря президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова заявила, что Россия вернется к более или менее прежнему образу жизни, если к осени 2021 года будет провакцинировано от коронавируса хотя бы 50% населения.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

В России с начала распространения инфекции зарегистрировано 3 212 637 случаев коронавируса, скончались 58 002 человека, выздоровели 2 599 035 пациентов.

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