В Нижегородской области в аварии погиб один человек и семь пострадали

В Богородском районе Нижегородской области в субботу, 2 января, столкнулись два автомобиля. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Авария произошла на трассе «Нижний Новгород — Саратов» недалеко от поворота на село Каменки. В результате один человек погиб, семеро пострадали.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

1 января два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Удмуртии, в результате три человека погибли.