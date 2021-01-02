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В Мексике врач попала в больницу после прививки вакциной Pfizer

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Врач в Мексике, после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer, попала в реанимацию с судорогами, затруднением дыхания и возможным воспалением мозга, сообщил в субботу, 2 января, Минздрав страны.

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«Тридцатидвухлетний врач, которая получила вакцину против COVID-19 от Pfizer, госпитализирована в отделение интенсивной терапии... после появления в течение получаса после прививки сыпи, конвульсий, слабости в мышцах и затруднения дыхания», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Согласно предварительному диагнозу у женщины энцефаломиелит (воспаление в спинном или головном мозге). Ее состояние стабильное, пациентка получает лекарства для снижения активности воспалительных процессов.

Причины подобной реакции выясняются. Подчеркивается, что ранее у медсестры отмечались аллергические реакции на отдельные медицинские препараты.

30 декабря в доме престарелых в кантоне Люцерн в Швейцарии зафиксировали смерть пациента, после прививки препаратом производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Как отмечают местные власти, сейчас нет доказательств того, что «смерть связана с вакцинацией».

В тот же день сообщалось, что гражданин Израиля скончался от сердечного приступа после вакцинации от коронавируса. По словам врачей, у мужчины имелись хронические заболевания, состояние его здоровья в целом было сложным. В стране для вакцинации используется препарат Pfizer и BioNTech.

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