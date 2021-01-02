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В горах Абхазии спасли туриста из Москвы
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В горах Абхазии спасли туриста из Москвы

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В Абхазии в Гагрском районе, спасли туриста из Москвы, который отправился в горы. Об этом в субботу, 2 января, сообщили в МЧС республики.

По информации ведомства, 52-летний Сергей Краходкин, заблудился в районе горы Мамзышха, сигнал об этом поступил в субботу.

Спасенный россиянин доставлен в Гагру.

21 декабря в Мексике группу туристов унесло течением реки в горах, четверо погибли. Трагедия произошла на горной реке в районе Коста-де-Оро в штате Веракрус на востоке страны.

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