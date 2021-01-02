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Тело третьего погибшего нашли в Норвегии в районе схода оползня

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Тело третьего погибшего обнаружили полицейские в Норвегии в области Румерике в районе схода оползня в 30 километрах к северу от Осло. Об этом в субботу, 2 января, сообщила телекомпания NRK.

Тело обнаружено в том же помещении, где ранее в субботу был найден и второй погибший. Возраст и пол обнаруженных погибших полиция не называет. Таким образом, семь человек числятся пропавшими без вести.

Все погибшие обнаружены при помощи служебных поисковых собак, которых привезли из Осло.

Оползень сошел в среду. 10 человек пострадали, 10 пропали без вести. Несколько домов были разрушены. С места происшествия эвакуировали порядка 700 местных жителей.

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