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В РФПИ заявили о готовности передать Украине технологии для изготовления «Спутник V»

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о готовности России полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.

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«Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства на Украине», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1» 2 января.

По словам Дмитриева, РФПИ готов начать на Украине клинические испытания совместной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca. Он добавил, что Россия готова сотрудничать с Украиной в этом вопросе, так как полагает, что вакцины находятся вне политики.

Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V».

2 января глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что более 800 тыс. жителей России сделали прививку от коронавируса. Сделавшие прививку от коронавируса могут уже с 1 января получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря.

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