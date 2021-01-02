В полиции уточнили обстоятельства ДТП с автобусом под Иваново

Перевернувшийся в Ивановской области автобус шел на обгон. Об этом сообщило УМВД по региону в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Водитель попытался обогнать впереди идущее транспортное средство. Не справился с управлением, вылетел в правый кювет», — отметили в полиции.

В Ивановскую областную больницу госпитализированы шесть человек, в том числе мальчик семи лет. Еще один пострадавший доставлен в Вичугскую ЦРБ.

Ранее 2 января в ДТП попал рейсовый пассажирский автобус ПАЗ, следовавший из Вичуги в Иваново. Автобус опрокинулся в кювет около населенного пункта Деревеньки в Родниковском районе области. В момент аварии в салоне находились 20 человек. Погибла женщина 1958 года рождения.

Следственным отделом по Вичуге следственного управления СК России по Ивановской области начала проверка по факту гибели пассажирки автобуса, говорится на сайте ведомства. По данным следствия, в результате ДТП один человек погиб, еще 12 человек, в том числе ребенок, получили травмы.