Сотни багетов выбросили в реку в Петербурге

Сотни плывущих багетов заметили в реке Карповке на территории Санкт-Петербурга. Об этом в субботу, 2 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, багеты скапливались в полыньях. При этом на место оправились специалисты из комитета по природопользованию Санкт-Петербурга. Сейчас акватория реки уже очистили от выброшенного хлеба.

«2 января в Комитет по природопользованию из СМИ поступила информация, что в районе Карповского моста через реку Карповку осуществлен массовый сброс хлебобулочных изделий. На место был направлен специалист дежурной службы. Информация подтвердилась. Акватория приведена в надлежащее состояние» — приводит слова представителей комитета РЕН ТВ.

После инцидента начата проверка. Устанавливается лицо, виновное в сбросе багетов в реку. Ведется просмотр камер видеонаблюдения, чтобы зафиксировать факты сброса в воду хлеба. По предварительной версии, таким образом один из местных магазинов мог избавиться от просроченного товара.

Ранее в этот день сообщалось, что мужчина залез на верхушку главной новогодней ели в Липецке. Спустившись вниз, мужчина сделал кувырок и скрылся. По предварительным данным, в момент покорения елки липчанин был трезв.