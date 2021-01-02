Лесной пожар охватил около 40 га в Сочи и Туапсе

Лесной пожар за второй день охватил около 40 га на границе Сочинского и Туапсинского лесничеств, угрозы населенным пунктам нет. Об этом в субботу, 2 января, сообщает администрация Сочи в Facebook.

Сухая подстилка в лесу близ села Головинка Лазаревского района Сочи загорелась на площади около 500 кв. м. в пятницу, 1 января. Ликвидацией огня занимались 64 человека, используя 13 единиц техники. На усиление прибывали сотрудники Туапсинского лесничества.

В субботу власти заявляли, что огонь охватил 5,5 га. Полоса горения составила 600 метров. Ликвидацией пожара занимались 105 человек, используя 22 единицы техники. Однако позднее стало известно о распространении огня на площадь в 40 га.

По данным местных властей, лесной пожар днем взяли в кольцо. Для контроля распространения огня на ночь остаются дежурить сотрудники МЧС и специалисты лесопожарного центра.

30 декабря стала известна причина лесных пожаров в Краснодарском крае. В пресс-службе департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Рослесхоза заявили, что возгорания возникли из-за человеческого фактора.

Повышение пожарной опасности прогнозируется в трех регионах страны — в Краснодарском крае, Республике Карачаево-Черкесия и Крыму.