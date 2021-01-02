Глава столичного ГИБДД Дроганов был снят с должности по выслуге лет

Бывшего главу ГИБДД по Москве Юрия Дроганова отстранили от должности еще 4 ноября 2020 года. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, уточнила пресс-служба столичного главка МВД России.

Причиной увольнения стал рапорт полковника полиции Дроганова, сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанный по собственному желанию», — отметили в столичном главке полиции.

Дроганова назначили главой московского управления Госавтоинспекции в ноябре 2019 года. Его предшественник Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию в апреле того же года.

Согласно данным на сайте столичного управления Госавтоинспекции, временно исполняющим обязанности начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве стал полковник полиции Алексей Диокин.