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Глава столичного ГИБДД Дроганов был снят с должности по выслуге лет

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Бывшего главу ГИБДД по Москве Юрия Дроганова отстранили от должности еще 4 ноября 2020 года. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, уточнила пресс-служба столичного главка МВД России.

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Причиной увольнения стал рапорт полковника полиции Дроганова, сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанный по собственному желанию», — отметили в столичном главке полиции.

Дроганова назначили главой московского управления Госавтоинспекции в ноябре 2019 года. Его предшественник Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию в апреле того же года.

Согласно данным на сайте столичного управления Госавтоинспекции, временно исполняющим обязанности начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве стал полковник полиции Алексей Диокин.

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