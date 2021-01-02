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Александр Большунов выиграл масс-старт на этапе «Тур де Ски»

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Лыжная многодневка проходит в швейцарском Валь Мюстаире, сообщает телеканал «Известия». Россиянин шёл в лидерах всю гонку и смог прибавить к финишу. Бронзовую медаль завоевал Иван Якимушкин. Наши лыжники имели хороший шанс занять весь пьедестал. Но перед самым финишем в борьбе столкнулись Червоткин и Белов. Второе место досталось шедшему за ними швейцарцу Дарио Колонье. Для Большунова победа в масс-старте стала 8 в сезоне.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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