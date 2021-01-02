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В Лондоне отметили нехватку мест в реанимациях из-за роста случаев COVID-19

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Больницы Лондона столкнулись с нехваткой реанимационных коек из-за растущего числа случаев заражения коронавирусом в Великобритании. Это следует из сюжета британского телеканала SkyNews, опубликованного 2 января.

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Еще 31 декабря об отсутствии мест в отделениях интенсивной терапии сообщили четыре крупные больницы на севере Лондона. По данным Нацслужбы здравоохранения страны, столичные лечебные учреждения принимают пациентов для оказания срочной медпомощи, а также по предварительной записи.

Одновременно в большинстве больниц Лондона практически приостановлено осуществление плановых операций. При этом специалисты предупредили, что текущие случаи COVID «довольно легкие» по сравнению с тем, что ожидается через неделю.

В настоящее время в Великобритании госпитализированы после заражения COVID-19 почти 24 тыс. человек. Всего с начала пандемии в стране с диагнозом COVID-19 были госпитализированы свыше 260 тыс. человек при 2,5 млн подтвержденных случаев заражения.

Ситуация с коронавирусом в Великобритании осложнилась после обнаружение нового штамма коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса заразнее на 70%, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

В свою очередь, ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе заявили, что «британский» штамм коронавируса на 56% заразнее оригинального.

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