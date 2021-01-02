Путин выразил соболезнования семье Владимира Коренева

Президент России выразил соболезнования семье Владимира Коренева. Исполнитель главной роли в ленте «Человек-амфибия» умер 2 января, сообщает телеканал «Известия».

Смерть актера подтвердила его дочь Ирина. На счету артиста около 30 ролей в кино и десятки — в театре. Однако на всю страну Коренев стал известен, сыграв Ихтиандра. Артисту было 80 лет, дата и место прощания пока неизвестны.

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