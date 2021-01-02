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Мужчина залез на главную елку в Липецке

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Мужчина залез на 24-метровую елку на площади Петра Великого в Липецке. Об этом в субботу, 2 января, сообщает портал «Город48».

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По данным издания, один из жителей Липецка залез на самый верх главной елки в городе. Гуляющие горожане собрались вокруг новогоднего дерева, поддерживая мужчину радостными криками и аплодисментами.

Спустившись вниз, мужчина сделал кувырок и скрылся. По информации портала, в момент покорения елки липчанин был трезв.

Ранее в этот день сообщалось, что челябинские сотрудники полиции организовали проверку после того, как в новогоднюю ночь в городе сгорел грузовой автомобиль «Газель».

Владельцы авто подозревают, что транспортное средство могли намеренно сжечь. Потерпевшие посмотрели записи камер видеонаблюдения и заметили, что за некоторое время до того, как машина загорелась, к ней подходил мужчина в костюме Деда Мороза. Немного позднее предполагаемый поджигатель сел в автомобиль и уехал. «Газель» сгорела дотла, хотя хозяева пытались тушить ее. Теперь семья ищет очевидцев случившегося.

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