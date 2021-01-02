Last Christmas заняла первое место в хит-параде Великобритании

Рождественскому духу наконец покорились и чопорные британцы. Песня Last Christmas дуэта Wham! возглавила хит-парад королевства, передает телеканал «Известия». Вершина покорилась впервые за 36 лет существования поп-хита. Это тем более удивительно, так как песня была записана в Британии. Песня считалась самой продаваемой британской поп-композицией. Last Christmas возвращается в хит-парады в канун Рождества. Но до сих пор выше 2-го места песне подняться не удавалось. В этот раз по данным BBC, за неделю сингл прослушали 9,2 млн раз. С чем связана такая неожиданная любовь слушателей — загадка.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.