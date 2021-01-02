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Второго погибшего в районе схода оползня нашли в Норвегии

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Норвежские спасатели обнаружили тело второго погибшего в районе схода оползня в 30 км к северу от Осло в области Румерике. Об этом 2 января сообщает телекомпания NRK.

Об обнаружении погибшего сообщил руководитель поисковой команды Рой Алквист. По его словам, без вести пропавшими числятся восемь человек.

Как отметили в полиции, шансы на обнаружение живых людей еще есть.

В результате схода оползня в среду 10 человек пострадали, 10 пропали без вести. Несколько домов были разрушены. С места происшествия эвакуировали порядка 700 местных жителей.

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