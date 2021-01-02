Народная милиция ДНР обратилась к президенту Украины

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с объяснением, когда у политика появится шанс сообщить о достижении мира в Донбассе, находясь «на улице Артема в Донецке». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства в субботу, 2 января.

По данным ведомства, пожелания Зеленского сообщить о мире в Донбассе из Донецка реалистичны. «Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк», — заявили в Народной милиции.

Как предположили в милиции, украинский лидер, говоря о том, что хочет написать «Крым — это Украина» на песке пляжа в Ялте, имел в виду не город на полуострове, а одноименный поселок под Мариуполем. «Пишите там сколько хотите, если доедете», — пожелали Зеленскому в ДНР, напомнив, что в крымской Ялте все пляжи галечные.

В своем новогоднем обращении к украинцам Зеленский затронул тему Крыма и Донбасса, призвав жителей этих регионов «быть с Украиной» переведя часы на час назад.

Накануне в Крыму ответили на обращение Зеленского строчкой из песни Аллы Пугачевой. Жизнь невозможно повернуть назад, напомнил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.