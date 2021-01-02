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При взрыве газа под Волгоградом погибли двое мужчин

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Два человека погибли после взрыва баллона с газом в городе Волжском Волгоградской области. Об этом говорится в субботу, 2 января, на сайте Следственного управления Следственного комитета по региону.

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После взрыва в одном из гаражных боксов кооператива «Восход» возник пожар. В ходе тушения огня обнаружено тело 59-летнего владельца помещения и второго мужчины. Личность второго погибшего пока не установлена.

«По предварительным данным, причиной ЧП стали воспламенение газовоздушной смеси и взрыв газового баллона, находящегося в помещении бокса», — отметили в ведомстве. Погибший обустроил гараж для проживания, для обогрева использовал газовую плитку.

Взрыв был такой силы, что стены гаража разрушены полностью, начата доследственная проверка.

В октябре в квартире новостройки в Кировском районе Волгограда при взрыве газа пострадали три человека.

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