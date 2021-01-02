Певица Лолита Милявская рассказала о новом замужестве

Певица Лолита Милявская заявила, что вышла замуж. Такое заявление певица сделала на одном из шоу на телеканале НТВ, после того как певец Филипп Киркоров предположил, что секрет прекрасной внешности Милявской заключается в том, что она влюбилась.

«Я вообще-то уже замужем», — ответила Милявская, передает «РИА Новости».

При этом она не стала уточнять, было ли ее заявление шуткой, и не стала развивать тему.

Весной этого года состоялся громкий бракоразводный процесс Милявской с ее тогдашним супругом Дмитрием Ивановым после девяти лет совместной жизни .

О расставании пары стал известно в начале июля 2019 года. Заявление о расторжении брака подал супруг певицы. В ноябре представители певицы подали встречное исковое заявление о признании брака фиктивным.