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Более 16 тыс. человек остались без электроснабжения под Псковом

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Более 1 тыс. населенных пунктов в Псковской области остались без электричества из-за налипания мокрого снега на провода, без света остаются около 16,2 тыс. человек. Об этом в субботу, 2 января, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

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В ведомстве подчеркнули, что специалисты уже взяли «на особый контроль ситуацию с энергоснабжением потребителей в Псковской области».

«Из-за налипания мокрого снега на проводах происходят отключения в электрических сетях 35–110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6–10 кВ. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 1008 населенных пунктах, <...> около 16,2 тыс. человек», — отмечается в сообщении.

Без света после снегопада остались населенные пункты Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов, а также 13 социально значимых объектов.

После отключения было «задействовано 36 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 0,85 МВт». Восстановлением сетей после аварии занимается 91 бригада в составе 341 специалиста, с применением 100 единиц спецтехники.

По данным пресс-службы «Россетей», в Псковской области введен особый режим работы в зоне ответственности Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

«Мобилизовано 110 аварийно-ремонтных бригад, в том числе 509 человек, 149 единиц техники. Для резервного электроснабжения потребителей может быть задействована 21 передвижная дизель-генераторная установка совокупной мощностью 2,1 МВт», — уточняется в сообщении «Россетей» в Telegram.

Специалисты работают круглосуточно. Чтобы попасть к пострадавшим от непогоды объектам, энергетики расчищают пути от упавших деревьев и метровых сугробов.

«Для усиления группировки энергетиков в Псковскую область направлены 20 бригад из смежных электросетевых компаний Группы «Россети», — говорится в сообщении.

29 декабря в поселке Горького Ленинского района Иркутска в жилых домах отключилось электричество из-за повреждения магистральной кабельной линии электропередачи произошло по причине повышенных нагрузок. Всего из-за аварии без электричества остались 368 частных дома.

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