Прямой эфир
Общество
На сайте госуслуг начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования родным и близким Коренева
Общество
Полиция в Кемерово нашла пропавшего в 30-градусный мороз подростка
Общество
Более 800 тыс. жителей России сделали прививку от коронавируса
Общество
Собянин назвал столичных медиков героями 2020 года
Общество
В РПЦ призвали пожилых прихожан не посещать храмы на Рождество
Общество
В больнице рассказали о состоянии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих

Россиян старше 45 лет начнут уведомлять о размере будущей пенсии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянам, достигшим возраста 45 лет, Пенсионный фонд России (ПФР) начнет с этого года рассылать уведомления о размере их будущих пенсий. Об этом 2 января сообщили в Минтруде.

Демонтажная пена: стоит ли упразднять накопительные пенсии
И в чем плюсы и минусы «альтернативных» долгосрочных инструментов

Сообщения будут приходить раз в три года через портал «Госуслуги». Рубеж 45 лет выбран, так как к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал.

Гражданам станет известно, какие отчисления от них получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, пишет «Российская газета». ПФР назовет и параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.

Как уточнил заместитель министра труда и социальной защиты — статс-секретарь Андрей Пудов, уведомления ПФР помогут людям понять свои перспективы.

По данным «Федерального агентства новостей», получив письмо, граждане смогут спрогнозировать свой будущий пенсионный капитал и принять меры для его увеличения.

С 1 января в России вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии россиян. Правила будут действовать до конца 2023 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020