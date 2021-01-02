Россиян старше 45 лет начнут уведомлять о размере будущей пенсии

Россиянам, достигшим возраста 45 лет, Пенсионный фонд России (ПФР) начнет с этого года рассылать уведомления о размере их будущих пенсий. Об этом 2 января сообщили в Минтруде.

Сообщения будут приходить раз в три года через портал «Госуслуги». Рубеж 45 лет выбран, так как к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал.

Гражданам станет известно, какие отчисления от них получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, пишет «Российская газета». ПФР назовет и параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.

Как уточнил заместитель министра труда и социальной защиты — статс-секретарь Андрей Пудов, уведомления ПФР помогут людям понять свои перспективы.

По данным «Федерального агентства новостей», получив письмо, граждане смогут спрогнозировать свой будущий пенсионный капитал и принять меры для его увеличения.

С 1 января в России вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии россиян. Правила будут действовать до конца 2023 года.