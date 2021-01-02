Собянин назвал столичных медиков героями 2020 года

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 2 января, назвал столичных медиков и сотрудников городских клиник героями 2020 года.

«Спасибо всем медицинским работникам — врачам, медсестрам, санитарам, лаборантам, фельдшерам — за ваш самоотверженный труд. Вы и сейчас, в праздничные дни, на передовой борьбы за жизнь и здоровье москвичей. Низкий вам поклон!» — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Градоначальник отметил, что первый удар пандемии приняли на себя фельдшеры скорой помощи, которые рисковали собой, выезжая на вызовы, где люди жаловались на симптомы COVID-19. Врачи и медсестры, по словам Собянина, сутками дежурили в красных зонах, а лаборанты осваивали новые методы выявления коронавируса.

В своем заявлении мэр привел детали борьбы с коронавирусом, которые скрыты от глаз пациентов. Так, по его словам, Олег Шаровский со стажем почти 20 лет трудится на станции скорой и неотложной помощи им. Пучкова и главным его новогодним пожеланием стало возвращение к привычной жизни и угасание эпидемии.

Фельдшер-лаборант ДКЦ №1 Виктория Каширина, как отметил Собянин, с марта работает в ПЦР-отделении и пандемия научила ее бережнее относиться к родным и близким.

При этом работа некоторых медиков не так выделяется на фоне самоотверженного дежурства врачей в красных зонах, но при этом не менее важна, подчеркнул Собянин. Так, он указал на труд кастелянши НИИ им. Склифосовского Светланы Егуновой, которая ежедневно перед сменами раскладывает по размерам костюмы медперсонала ковидной зоны и натирает специальной жидкостью защитные очки, чтобы не запотевали.

Накануне мэр заявил, что Москва сумела выстоять в период пандемии коронавируса, но для этого были сконцентрированы огромные ресурсы.