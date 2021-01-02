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Стоимость биткоина достигла исторического максимума

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Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоина 2 января преодолел исторический максимум в $30 тыс. и составил $30 284. Это следует из данных площадки Coinmarketcap по состоянию на 15:45 мск.

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Bitcoin может подорожать до $31 тыс.

Стоимость биткоина за минувшие 24 часа выросла более чем на 3%, за неделю рост составил более 21%.

Биткоин 30 декабря впервые поднялся до $29 тыс. 17 декабря эксперты спрогнозировали рост курса биткойна до $31 тыс. в 2021 году. По мнению специалистов, котировки криптовалюты продолжат свой рост как минимум до конца l квартала 2021 года.

Специалисты полагают, что курс криптовалют будет меняться под влиянием колебаний глобальной экономики.

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