Суд в США разрешил первую за 70 лет казнь женщины на федеральном уровне
Федеральный апелляционный суд США признал ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, отложившего казнь первой за 70 лет женщины на федеральном уровне. Об этом в субботу, 2 января, сообщил телеканал NBC News.
Окружной суд перенес казнь Лизы Монтгомери на 12 января, однако теперь это решение отменено и привести приговор в исполнение могут раньше. Осужденной введут инъекцию смертельного вещества.
Монтгомери осудили за убийство 23-летней Бобби Джо Стиннетт в городе Скидмор на северо-западе штата Миссури в декабре 2004 года. Осужденная задушила девушку, находившуюся на восьмом месяце беременности. Адвокаты осужденной пытались доказать в суде, что их подзащитная психически больна.
Казнить осужденную должны были в декабре в Индиане, но исполнение приговора отложили после заболевания адвокатов Монтгомери коронавирусом.
В декабре американские правозащитники направили исполняющему обязанности главы минюста и генпрокурора США Джеффу Розену петицию с призывом отложить или отменить федеральные казни, запланированные до конца периода переходного правительства.