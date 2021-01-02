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Суд в США разрешил первую за 70 лет казнь женщины на федеральном уровне

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Федеральный апелляционный суд США признал ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, отложившего казнь первой за 70 лет женщины на федеральном уровне. Об этом в субботу, 2 января, сообщил телеканал NBC News.

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Окружной суд перенес казнь Лизы Монтгомери на 12 января, однако теперь это решение отменено и привести приговор в исполнение могут раньше. Осужденной введут инъекцию смертельного вещества.

Монтгомери осудили за убийство 23-летней Бобби Джо Стиннетт в городе Скидмор на северо-западе штата Миссури в декабре 2004 года. Осужденная задушила девушку, находившуюся на восьмом месяце беременности. Адвокаты осужденной пытались доказать в суде, что их подзащитная психически больна.

Казнить осужденную должны были в декабре в Индиане, но исполнение приговора отложили после заболевания адвокатов Монтгомери коронавирусом.

В декабре американские правозащитники направили исполняющему обязанности главы минюста и генпрокурора США Джеффу Розену петицию с призывом отложить или отменить федеральные казни, запланированные до конца периода переходного правительства.

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