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Украинская фаркомпания просит о госрегистрации «Спутник V»

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«Биолек» уже направила властям соответствующие документы, украинские медики просят также разрешить вакцинацию российским препаратом, передает телеканал «Известия». Как отметил глава «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, при одобрении властями производство вакцины можно организовать за 3–6 месяцев. А саму клеточную линию «Спутник V» возможно передать за две недели. Также политик подчеркнул, что отказ Киева в регистрации вакцины будет говорить о преступных намерениях власти.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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