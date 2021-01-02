Мурашко рассказал об оказании медпомощи больным COVID-19 в праздники

Министр здравоохранения России Михаил Мурашков субботу, 2 января, заявил, что все экстренные службы страны в праздники работают штатно, как и система, оказывающая помощь больным коронавирусной инфекцией.

Глава ведомства отметил высокую нагрузку на медицинскую систему из-за ДТП, происходящих в период новогодних праздников.

«Высокая нагрузка на скорую медицинскую помощь, особенно связанная с дорожно-транспортными происшествиями, другими травматическими повреждениями, также в том числе штатно работает и система, которая оказывает помощь больным с новой коронавирусной инфекцией», — заключил он.

Ранее в этот же день Мурашко объявил, что сделавшие прививку от коронавируса могут уже с 1 января получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции.

По данным на 1 января, более 100 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса и около 50 тыс. уже сделали прививку.

В России с начала распространения инфекции зарегистрировано 3 212 637 случаев коронавируса, скончались 58 002 человека, выздоровели 2 599 035 пациентов.

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