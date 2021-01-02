Исследование выявило винные предпочтения россиян

Россияне стали больше покупать сухое игристое вино, но сладкое является лидером по продажам в России. Об этом говорится в исследовании агрегатора скидок «Едадил».

В ходе исследования проводился анализ данных чеков из магазинов, которые пользователи сканировали в 2019 и 2020 годах, чтобы получить кешбэк.

«Самым популярным оказалось сладкое игристое — лидер неизменен второй год подряд, а его доля — более 50% от всех продаж. Далее идут полусладкое, сухое и полусухое», — приводит слова представителей компании «Едадил» «РИА Новости».

По данным агрегатора скидок, за последний год сильнее всего выросли продажи сухого вина — на 25%. На 11% увеличились продажи сладкого игристого вина. При этом полусладкое игристое стали пить меньше на 7%.

Больше всего сухое игристое покупают в Москве, где его пьют на 34% больше, чем в среднем по России, а меньше всего его любят жители Казани. Сладкое игристое покупают чаще всего в Новосибирске: здесь его продажи на 20% выше, чем в среднем по России, а в Уфе спрос на сладкое шампанское за год вырос на 25%.

В 2020 году на покупку игристого вина россияне потратили примерно столько же, сколько годом раньше, но количество бутылок уменьшилось в 1,7 раза. В январе-ноябре минувшего года цены на игристое увеличились на 35%. В декабре средняя по России цена на сухое игристое составляла примерно 400 рублей за бутылку, на полусухое — 300 рублей, сладкое — 325 рублей, а полусладкое — около 240 рублей. Дороже всего почти все виды игристого обходятся жителям Москвы, а в Уфе самое дорогое в стране полусухое.

29 декабря 2020 года стало известно, что в текущем году будет разработана и утверждена госпрограмма развития виноградарства и виноделия в России. Это позволит открывать новые питомники для саженцев, создавать винодельческие агротехнопарки и продвигать российское вино как в стране, так и за рубежом.