Сенат проголосовал за оборонный бюджет, преодолев вето Трампа

Документ поддержало большинство членов верхней палаты США, передает телеканал «Известия». Ранее Трамп отказался подписать закон, назвав его «подарком России и Китаю». Также главу Белого дома не устроила идея переименовать военные базы США названные в честь военачальников Юга во времена Гражданской войны. Кроме того, оборонный бюджет США предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», и против Турции за поставки российских ЗРК С-400. И ещё в документе прописаны поставки вооружения Украине.

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