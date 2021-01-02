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Курорты Кубани заявили об ожидании полного восстановления турпотока

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Курорты Краснодарского края ожидают в наступившем году восстановления туристического потока до уровня, предшествующего пандемии. Об этом сообщила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина.

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По планам властей региона, Кубань посетят около 15–17 млн туристов. Но всё зависит от эпидемиологической ситуации, добавила чиновник.

Как она уточнила, ее ведомство продолжает работу по развитию санаторно-курортного и туристского потенциала региона. Для равномерно распределения турпотока вне зависимости от сезона ведется активное продвижение всесезонных туристических продуктов.

«Один из шагов в этом направлении уже сделан. Это создание на побережье «зимних пляжей» — комфортных, чистых, благоустроенных территорий, где в холодное время можно проводить время, дышать морским воздухом, любоваться пейзажами. Сейчас они уже есть в Анапе и Сочи», — цитирует ее ТАСС. Власти региона распространят эту практику на все приморские территории.

Другим приоритетным направлением деятельности министерства является повышение качества услуг, методические рекомендации проходят доработку в рамках консультаций со специалистами.

24 декабря в горах Сочи стартовал горнолыжный сезон. Первым его открыл курорт в горной долине «Цирк-2» — «Красная Поляна».

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