Курорты Кубани заявили об ожидании полного восстановления турпотока

Курорты Краснодарского края ожидают в наступившем году восстановления туристического потока до уровня, предшествующего пандемии. Об этом сообщила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина.

По планам властей региона, Кубань посетят около 15–17 млн туристов. Но всё зависит от эпидемиологической ситуации, добавила чиновник.

Как она уточнила, ее ведомство продолжает работу по развитию санаторно-курортного и туристского потенциала региона. Для равномерно распределения турпотока вне зависимости от сезона ведется активное продвижение всесезонных туристических продуктов.

«Один из шагов в этом направлении уже сделан. Это создание на побережье «зимних пляжей» — комфортных, чистых, благоустроенных территорий, где в холодное время можно проводить время, дышать морским воздухом, любоваться пейзажами. Сейчас они уже есть в Анапе и Сочи», — цитирует ее ТАСС. Власти региона распространят эту практику на все приморские территории.

Другим приоритетным направлением деятельности министерства является повышение качества услуг, методические рекомендации проходят доработку в рамках консультаций со специалистами.

24 декабря в горах Сочи стартовал горнолыжный сезон. Первым его открыл курорт в горной долине «Цирк-2» — «Красная Поляна».