В Ленобласти саперы разминировали тело обстрелявшего экскаватор бизнесмена

Саперам пришлось разминировать тело мужчины, который обстрелял экскаватор и бросил под него гранату в Ленобласти. Об этом в субботу, 2 января, сообщает РЕН ТВ.

Об инциденте, произошедшем в Выборгском районе области, стало известно накануне. По данным телеканала, мужчина на BMW приехал в поле под поселком Симагино, где велись работы по переработке грунта, и заявил охраннику техники, что будет стрелять.

После этого злоумышленник сразу же открыл огонь и бросил гранату под экскаватор. Затем стрелявший скрылся с места происшествия. У техники был поврежден гидравлический шланг и разбиты стекла.

В этот же день стало известно, что нападавший найден мертвым. Позже телеканал уточнил, что под ногой мужчины, оказавшегося бизнесменом, была обнаружена граната без чеки.

Специалистам пришлось сдвинуть его тело таким образом, чтобы его не повредило взрывом боеприпаса.

В середине декабря мужчина угрожал взорвать гранату в жилом доме в поселке Гиоргицминда. Сообщалось, что инцидент был связан с семейным конфликтом. Реализовать задуманное мужчине не удалось, его задержали правоохранители, которые вели с ним переговоры на протяжении двух часов.